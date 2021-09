Finanziamento di oltre un milione di euro per le scuole

Interventi su solai e controsoffitti per prevenire i fenomeni di crollo: il Comune di Mesagne provvede alla messa in sicurezza degli edifici scolastici "De Amicis" e "Mirò"

MESAGNE - Interventi su solai e controsoffitti per prevenire i fenomeni di crollo: il Comune di Mesagne è stata ammesso a un ulteriore finanziamento di 1 milione e 245mila euro complessivi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici "De Amicis" e "Mirò".

"Che la scuola e la sicurezza degli studenti rappresentasse una priorità lo abbiamo annunciato in più occasioni, i frutti di questa fattiva attenzione rendono sempre più vicino un obiettivo che prima che ambizioso è doveroso. Ed è per questo che gli uffici sono costantemente impegnati, nessuna opportunità deve restare intentata. Questa è la regola. La proficua sinergia con i diversi livelli istituzionali ci ha consentito fino ad oggi di ottenere molto, tanto potremo ancora fare", ha dichiarato il sindaco di Mesagne, Antonio Matarrelli.

Grazie ad un contributo ricevuto dal ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, a fine 2019 l'ufficio Lavori Pubblici aveva affidato il servizio per l'esecuzione di indagini diagnostiche sismiche sui solai delle due scuole dell'infanzia. Dopo l'istruttoria e la validazione della documentazione inviata, con decreto ministeriale numero 254 del 6 agosto 2021, Mesagne risulta infine assegnataria del contributo richiesto.

"Il settore Lavori Pubblici, mai come in questa stagione e con queste guide tecniche e politiche, ha messo in piedi un lavoro immane, che mira a ristrutturare non solo il patrimonio esistente ma anche a creare nuove infrastrutture che serviranno a migliorare il territorio insieme alla qualità di vita degli abitanti già nel prossimo futuro", ha concluso l'assessore comunale Roberto D'Ancona.