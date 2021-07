Gatti "fastidiosi" via dal cimitero, la protesta delle associazioni

MESAGNE - Coprirebbero il suono delle campane con i loro miagolii, infastidendo il riposo dei defunti, oltre a fare i bisogni sulle lapidi. Per questo un cittadino di Mesagne, ha chiesto all'amministrazione comunale di creare un gattile e trasferire lì tutti i micetti. Questa lamentela ha fatto insorgere le associazioni di volontariato del territorio che si occupano di felini, "Micetti di Brindisi" e Aidaa, l'associazione nazionale difesa animali e ambiente, sono scese in campo per difendere gli animali presenti nel cimitero. "Era capitato di leggere proteste strane e stampalate contro gli animali ma non fino a questo punto - si legge in una nota congiunta - e il cittadino chiede la cattura dei gatti liberi istigando quindi l'amministrazione comunale a commettere reato di maltrattamento di animali ai sensi dell'articolo 544 del codice penale oltre che a violare la legge 281/91 che riconosce il diritto alla vita libera dei gatti."

"Ma la cosa che ci ha lasciato veramente basiti - continuano i volontari - sono le altre motivazioni adotte da questo cittadino che ovviamente odia i gatti tanto da preferirli chiusi nelle gabbie di un gattile che non di vederli liberi e felici scorazare tra le tombe del cimitero locale. Infatti questo signore sostiene che i gatti vanno allontanati dal cimitero perchè con i loro miagolii coprono il suono delle campane a morto e sempre a suo dire disturbano il riposo dei defunti. Se uno preferisce le campane a morto ai miagolii dei gatti forse dovrebbe farsi qualche domanda. I gatti sono una costante dei cimiteri italiani basti pensare alle colonie del cimitero di Brindisi e al Verano di Roma. Noi - concludono - pensiamo invece che l'amministrazione comunale dovrebbe provvedere alla sterilizzazione ed al posizionamento di casette e punti cibo per rifocillare i mici del cimitero di Mesagne".