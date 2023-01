Mesagne, una giornata dedicata alla donazione di sangue organizzata da Fidas

MESAGNE - Domenica 29 gennaio, giornata della donazione di Fidas Mesagne. Coloro, che decidano di compiere un’azione concreta a beneficio di chi ha urgente bisogno di trasfusione di sangue per la propria sopravvivenza, possono recarsi presso il centro di raccolta fisso dell’ospedale di Mesagne, dalle ore 8:00 alle 12:00.

Si legge in un comunicato di Fidas Mesagne: "Questa giornata di donazione coincide con un periodo meteorologicamente freddo, ma donare sangue è un gesto in grado di scaldare l’anima e riempire il cuore sia in inverno che in estate, perché 'l’opera umana più bella è di essere utile al prossimo'; è altruismo e dovrebbe rappresentare il dovere morale di ogni individuo".

Prosegue la nota: "Chi, periodicamente, dà il proprio contributo sa bene anche che, oltre il gesto di solidarietà, donare sangue è l’occasione per poter effettuare un controllo sul proprio stato di salute e tutto ciò… a costo zero! I volontari Fidas vi aspettano, ma, soprattutto, vi aspetta chi sta combattendo la battaglia più dura, quella per la vita".

Per "candidarsi" a diventare donatore bisogna avere un’età compresa tra 18 e 60 anni, un peso uguale o superiore a 50 kg, osservare uno stile di vita corretto, godere di buona salute e non aver avuto malattie gravi in passato.