Il "tesoro" della preside Maria Luisa Portulano nella nuova biblioteca

MESAGNE - Sabato 11 febbraio 2023, alle ore 18, presso la ex scuola media Marconi in via Galvani, angolo via Latiano, sede degli uffici della Biblioteca Comunale di Mesagne, sarà inaugurata la biblioteca dell'associazione Di Vittorio dedicata alla memoria della preside Maria Luisa Portulano. L’iniziativa è patrocinata dalla città di Mesagne, dopo i saluti di Giovanni Galeone, presidente dell’associazione Di Vittorio, e di Tony Matarrelli, sindaco di Mesagne, interverranno: Alessia Galiano, responsabile della Biblioteca e Museo Comunale; Margherita Rubino, curatrice della Biblioteca Portulano; Ermes De Mauro ricorderà la figura della preside Portulano.

In una nota della Di Vittorio viene ricordato che “tutto iniziò ad ottobre del 2020 quando si apprese che la biblioteca rischiava di andare perduta. Successivamente, grazie alla disponibilità degli eredi testamentari, tutto il patrimonio librario fu recuperato, inscatolato e depositato nel garage di un socio. Quindi fu inventariato grazie al contributo di alcuni volontari coordinati dalla dottoressa Margherita Rubino, già dipendente della biblioteca comunale di Latiano”.

Nel settembre del 2022 l’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione un locale presso la ex scuola media Marconi, dove tutti i libri sono stati sistemati sempre grazie al lavoro di alcuni volontari. Il presidente Galeone ha dichiarato: “Stiamo ora lavorando per definire l’adesione al polo bibliotecario regionale, per poi procedere alla catalogazione dei libri nel Sistema Bibliotecario Nazionale. Per la qual cosa abbiamo organizzato un corso di volontari coordinati dalla dottoressa Rubino”

La sala lettura della biblioteca funzionerà nel salone della Di Vittorio in via Castello, 20 mentre il deposito libri è collocato presso la ex scuola media Marconi. Per la prenotazione di libri occorre inviare un messaggio al numero di telefono 3247883613 mentre la sala lettura in via Castello, 20 sarà aperta ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16 alle ore 19 e il martedì mattina dalle 9 alle 13.