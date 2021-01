Acquedotto, lavori per migliorare il servizio: possibili disagi in alcune vie

MESAGNE - Acquedotto pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Mesagne. I lavori riguardano la realizzazione di nuove opere idriche. Per consentire l’esecuzione del lavoro, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 2 febbraio 2021 in alcune vie dell’abitato di Mesagne. Le vie interessate alla sospensione sono via M. Svevo, dall’angolo con via dei Musciacchi all’angolo con via Borgo Antico, via dei Musciacchi, dall’angolo con via con via Borgo Antico all’angolo con via M. Svevo. La sospensione avrà la durata di 5 ore, a partire dalle ore 8 con ripristino alle ore 13.