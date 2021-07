Nuova segnaletica stradale, chiuse via Brindisi e piazza Vittorio Emanuele II

MESAGNE - Saranno, nuovamente, chiuse al traffico via Brindisi e piazza Vittorio Emanuele II a Mesagne, nei giorni di giovedì 8 e venerdì 9 al fine di consentire i lavori di segnaletica stradale, orizzontale e verticale, come determinato dai tecnici del settore comunale del lavori pubblici. Questa nuova segnaletica garantirà una specifica e maggiore sicurezza stradale in città dopo il rifacimento del tappetino d' asfalto. Al fine di consentire la circolazione stradale la ditta specializzata ha, in corso d'opera, apposto la segnaletica stradale di deviazione anche in considerazione dell' importante arteria urbana che rimarrà chiusa per circa 48 ore. Le attività potranno svolgersi anche in orari notturni proprio per accelerare la riapertura al transito ordinario dei veicoli.