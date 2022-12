"Compra e vinci a Mesagne" e "Natale in vetrina 2022": come partecipare

MESAGNE - Nel corso della conferenza stampa che si è svolta venerdì scorso a Palazzo dei Celestini, il sindaco di Mesagne, Antonio Matarrelli, e l’assessore comunale alle Attività Produttive Antonello Mingenti - insieme ai referenti Duc, il presidente Giuseppe Marchionna e Regina Cesta, e a Verdiana Carone di Confcommercio – hanno presentato le due iniziative che vedranno protagonisti i commercianti mesagnesi durante le festività natalizie. “Sostenere gli operatori commerciali di Mesagne e rendere la Città più bella e accogliente che mai, per chi ci vive e per chi sceglierà di viverla da visitatore nel periodo delle Feste: con questi due obiettivi dalla prossima settimana partono i due nuovi appuntamenti a cura del Distretto Urbano del Commercio “Castrum Medianum”, ha spiegato il primo cittadino durante l’incontro.

Chi compra a Mesagne dal 7 dicembre all’8 gennaio, potrà partecipare all’estrazione dei buoni in denaro da spendere presso le attività commerciali che aderiscono al concorso, sono 35 i premi con importi a scalare da 500 a 50 euro. Al via anche il concorso “Vota la vetrina più bella” rivolto ai gestori dei negozi di Mesagne, che per l’addobbo a tema del proprio punto vendita potranno aggiudicarsi premi in denaro fino a un massimo di mille euro. Gli esercenti che intendono aderire alle iniziative dovranno inviare un’e-mail a duc.mesagne.br@gmail.com, allo stesso indirizzo è possibile chiedere chiarimenti e ulteriori informazioni. I regolamenti e i moduli per partecipare sono disponibili sul sito istituzionale all’indirizzo www.comune.mesagne.br.it.