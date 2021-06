Microchip Day a Mesagne per prevenire abbandoni e randagismo

Giovedì 1 luglio, in piazza Gioberti, dalle 16 alle 20. L'iniziativa è organizzata in collaborazione con l’associazione “Gli amici di Snoopy” e la Asl

MESAGNE - Il Comune di Mesagne, ufficio randagismo e benessere animale, in collaborazione con l’associazione “Gli amici di Snoopy” e la Asl, informa che giovedì 1 luglio, dalle ore 16 alle 20 nella struttura sita in piazza Gioberti, si terrà l’iniziativa “Microchip Day” rivolta ai cittadini residenti sul territorio comunale possessori di cani non registrati all’anagrafe canina. L’applicazione gratuita del microchip verrà effettuata dal personale veterinario della Asl competente per territorio.

“L’appuntamento rientra tra gli interventi programmati per prevenire il fenomeno dell’abbandono e del randagismo attraverso l’attuazione di misure finalizzate al controllo delle nascite”, ha spiegato il sindaco Antonio Matarrelli. Il consigliere comunale delegato al benessere animale, Vincenzo Carella, ha sottolineato il costante lavoro svolto dai volontari dell’associazione che, nell’occasione, saranno presenti con un gazebo per fornire informazioni utili e dettagli su un concorso fotografico a tema aperto a tutti. I proprietari dei cani ai quali verranno applicati i microchip dovranno presentarsi muniti di documento di identità.