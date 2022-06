Mesagne ospiterà le premiazioni dell'Allora Fest, evento con "nomi da Oscar"

MESAGNE - Ad annunciarlo è il sindaco Matarelli con un post sui social: "La città ospiterà le premiazioni dell'evento che potrà contare sulla partecipazione di leggende viventi come Oliver Stone, Edward Norton, Matt Dillon, Paul Haggis, Moby".

"Si tratta della prima edizione di questo Festival internazionale - prosegue il primo cittadino - che, prodotto da Regione Puglia. Puglia promozione, WeAreinPuglia e Apilia film commission, nasce con la giusta ambizione di promuovere l'industria culturale pugliese attraverso un'esperienza integrata di valorizzazione".

Come raccontato recentemente, l'Allora Fest si svolgerà ad Ostuni tra il 21 ed il 26 giugno 2022. E' possibile leggere il programma con gli eventi principali in un altro articolo dedicato al tema.

E' un'occasione importante per Mesagne, che dopo l'approdo tra le 10 finaliste candidate a Capitale italiana della cultura 2024, manifesta nuovamente l'intenzione di farsi strada tra le realtà culturali pugliesi e nazionali. La disponibilità proposta - inoltre - riveste grande importanza in vista della stagione estiva, periodo in cui si attendono numerosi turisti nel centro storico a forma di cuore.

Inutile nascondere che ospitare le premiazioni di un festival così importante vuol dire offrire alla città una grande visibilità, oltre che aumentarne considerevolmente la componente attrattiva.