Nuova vita per gli alberelli di Natale: piantumati in giro per la città

MESAGNE - Commercianti e artigiani avevano aderito con una risposta convinta, ritirando e addobbando gli alberelli di Natale distribuiti dal Comune nell'ambito dell'iniziativa "Cuore Green" promossa dalla città di Mesagne in collaborazione con il Duc "Castrum Medianum".

"L'ufficio comunale alle Attività produttive ha provveduto al ritiro di oltre trecento piante, le stesse che durante il periodo delle festività natalizie sono servite ad abbellire gli ingressi dei negozi e l'intera città. Grazie alla collaborazione tra gli uffici comunali e l'esterno sono stati tutti piantumati senza costi aggiuntivi per l'ente", ha spiegato il sindaco di Mesagne, Antonio Matarrelli, ringraziando in particolare l'assessore Antonello Mingenti per l'attività di coordinamento e Vincenzo Carella, consigliere comunale con delega al Randagismo e al Benessere Animale.

Lo spirito ecologista che ha animato l'iniziativa è salvo: gli alberelli sono stati piantati presso il cimitero comunale dagli operai della ditta "Sesa", sui terreni del parco di Muro Tenente e del canile di Mesagne dagli operatori delle cooperative che gestiscono i rispettivi servizi, "Impact" e "Terra Viva". Sull'area adiacente alla chiesa San Giovanni Paolo II la piantumazione è stata effettuata da un operoso gruppo di volontari.