Buoni spesa natalizi, tutto pronto: pubblicato il bando

MESAGNE - E' attivo l'avviso per partecipare alla manifestazione d'interesse per l'iniziativa "Buoni spesa natalizi" promossa dall'Amministrazione comunale, assessorato ai Servizi sociali. Il bando è rivolto a tutti i commercianti e artigiani con sede dell'attività nella città di Mesagne. I buoni, previsti in favore dei nuclei familiari e di persone in condizioni di disagio economico, potranno essere utilizzati per l'acquisto di beni alimentari o di ogni altro genere; non saranno ammesse spese per attività di gioco d’azzardo, lotterie, gratta e vinci. L'istanza, compilata su apposito modulo predisposto dall'ufficio, dovrà pervenire all'indirizzo di posta elettronica politichesociali@pec.comune.mesagne.br.it.

