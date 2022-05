Il sabato sera il centro storico è chiuso al traffico: ordinanza dirigenziale

MESAGNE - Il Comune di Mesagne informa che, con ordinanza dirigenziale del responsabile di polizia locale della città, è stato disposto il divieto di circolazione nel centro storico di qualsiasi tipo di veicolo a motore all'interno del perimetro delimitato dalle vie Federico II Svevo, piazza Vittorio Emanuele II, via Manfredi Svevo e piazza Garibaldi.

Sono state previste le seguenti deroghe per: veicoli intestati a residenti all’interno della Ztl; veicoli al servizio di persone diversamente abili; veicoli di soccorso, polizia ed emergenza; veicoli intestati a medici di base di assistiti che risiedono nella Ztl.

L'ordinanza dispone il divieto di sosta in piazza IV Novembre, piazza Criscuolo, via Albricci. Le limitazioni sono valide dal 21 maggio 2022 all'11 giugno 2022, per le sole giornate del sabato, dalle ore 19.45 alle ore 24.