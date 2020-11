A Mesagne il sindaco sospende i mercati, a Fasano parchi chiusi

Mesagne

Il sindaco di Mesagne, Toni Matarrelli, con ordinanza numero 36 del 10 novembre 2020, ha disposto la chiusura, con decorrenza immediata, di tutti i mercati settimanali e mensili presenti sul territorio comunale, ad esclusione degli operatori che svolgono attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, sino a nuove disposizioni.

L'ordinanza si è resa necessaria in seguito all'incremento dei casi di positività sul territorio Regionale (la Puglia è nella fascia arancione) e in seguito alla conferenza dei sindaci della Provincia di Brindisi con il Prefetto ed il Comitato Tecnico dell’Ordine e Sicurezza Pubblica, tenutosi in data odierna, dalla quale è emersa la necessità di limitare i luoghi a rischio di assembramenti.

Fasano

Il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, comunica che "Da domani 11 novembre al 3 dicembre, su mia ordinanza, tutti i parchi e i giardini del territorio comunale saranno chiusi, come ulteriore misura di contenimento del contagio da Covid-19. Abbiamo infatti notato che il divieto di somministrazione sul posto di cibi e bevande nei locali pubblici ha spostato il consumo nelle aree verdi, creando assembramenti".

"Inoltre, viene anticipato alle ore 18 e fino alle ore 5 il divieto di stazionamento nelle aree già individuate nella precedente ordinanza del 20 ottobre scorso: Portici delle Teresiane – Fasano; via Francesco Di Bari - Fasano; via Giuseppe Carrone (spazio nei pressi della rotatoria di via Santa Margherita) - Fasano; via Donna Maria Chieco Bianchi – Fasano; prolungamento di Via Cenci – Fasano; via Madonna della Stella - Fasano; via C. Alberto - Fasano; via Madonna delle Grazie - Fasano; via Guida – Fasano; via Dragone - Fasano; via del forno – Fasano; via S. Teresa - Fasano; via Parlatorio - Fasano; via Monopoli – Fasano; via C. Beccaria – Pezze di Greco.

Rimane assicurata la possibilità di transito ai residenti.

"Oggi, inoltre, le autorità sanitarie hanno aggiornato i dati sui contagi: i positivi hanno raggiunto il numero di 68, ai quali vanno sommati i contagiati della Casa del Sole di cui ci è stata data notizia nei giorni scorsi".

"Pertanto, rinnovo la raccomandazione ad usare sempre la mascherina su bocca e naso, rispettare la distanza di sicurezza e tenere le mani sempre igienizzate. Confido nel senso di responsabilità di tutta la cittadinanza, al fianco della quale mi sento presente senza riserve in questo momento così difficile".