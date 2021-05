A Mesagne le strutture sportive comunali resteranno aperte durante l’estate

L'assessore D'Ancona: “La ripresa in sicurezza delle attività sportive rappresenta una piacevole occasione di ritorno alla normalità"

MESAGNE - A partire dalla prossima settimana il Comune di Mesagne riaprirà le palestre scolastiche e gli impianti sportivi. Lo fanno sapere il sindaco Toni Matarrelli e l’assessore allo sport, Roberto D’Ancona. “Lo sport è un alleato della salute. In questi lunghi mesi di limitazioni, la possibilità di fare attività fisica è mancata anche per quella componente che include i momenti di socialità: fino alla metà di agosto le società e le associazioni sportive potranno utilizzare gli spazi comunali recuperando, in parte, il periodo di chiusura determinato dalla restrizioni della pandemia. Dovranno naturalmente farlo nel rispetto delle misure che limitano la diffusione del virus”, ha dichiarato il primo cittadino.

“La ripresa in sicurezza delle attività sportive rappresenta una piacevole occasione di ritorno alla normalità, alla pari di altre attese riaperture, dopo una difficile fase caratterizzata per tutti da importanti rinunce. Ecco perché questa opportunità va vissuta al meglio e va accompagnata da comportamenti responsabili”, ha commentato l’assessore D’Ancona, che insieme all’ufficio competente sta seguendo l’organizzazione che garantirà l'annunciata riapertura.