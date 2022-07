Mesagne, il "Torneo della solidarietà": al via il quadrangolare di beneficenza

MESAGNE - Si svolgerà mercoledì 13 luglio alle ore 19, presso il campetto del parco “Roberto Potì”, il secondo “Torneo della solidarietà”, il quadrangolare di beneficenza di calcio a 5 promosso dall’Amministrazione comunale di Mesagne in collaborazione con il commissariato di Polizia di Stato, la compagnia dei carabinieri di San Vito dei Normanni e il Lions Club cittadino.

Un anno fa la gara servì per l’acquisto di due defibrillatori poi consegnati ai responsabili delle strutture che a Mesagne si occupano della cura e riabilitazione delle persone con disabilità. Anche in quest’occasione, i promotori invitano tutti a partecipare all’evento: i fondi raccolti verranno destinati alle strutture che sul territorio comunale si occupano dell’accoglienza di minori. Nei pressi dell'area di gioco, chi vorrà contribuire, troverà un salvadanaio per sostenere la raccolta.