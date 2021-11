Truffe agli anziani, un incontro per parlare di prevenzione con la Polizia

MESAGNE - L'Associazione nazionale Polizia di Stato, sezione di Mesagne, nell'ambito delle attività a favore delle persone anziane, ha organizzato una giornata informativa e di prevenzione con la partecipazione di Giuseppe Massaro, dirigente del Commissariato della Polizia di Stato di Mesagne. L'incontro-dibattito si è tenuto il 29 novembre 2021 dalle 16 presso il salone del centro polivalente. Hanno partecipato gli anziani del circolo polivalente Mesagne, Società operaia Mesagne, Auser Mesagne, Unione cooperativa Mesagne.

Temi dell'incontro: attività informativa di prevenzione alle persone anziane (e non solo) sulle truffe e raggiri vari di cui spesso sono vittime soprattutto gli anziani. Gli argomenti trattati sono stati introdotti dal presidente della sezione di Mesagne dell'Associazione nazionale della Polizia di Stato Angelo Romano e poi esposti e approfonditi dal dirigente Giuseppe Massaro. La manifestazione ha fatto registrare una consistente presenza e un particolare consenso da parte degli interessati, trattandosi di suggerimenti utili che toccano la vita di tutti i giorni. Inoltre, le problematiche esposte, purtroppo, sono presenti anche sul nostro territorio.

Nel corso dell’iniziativa è stato anche distribuito ai presenti un promemoria, prodotto dall'associazione in stretta collaborazione con il dirigente Massaro, contenente vari consigli e suggerimenti nelle diverse fasi della vita quotidiana per non cadere nelle trappole dei truffatori. L'Associazione nazionale Polizia di Stato ringrazia quanti erano presenti e i rappresentanti delle associazioni che hanno aderito all'iniziativa. Ringrazia inoltre il dirigente Massaro per la disponibilità e la professionalità con cui ha esposto le argomentazioni trattate. In rappresentanza dell'Amministrazione comunale di Mesagne era presente l'assessore alle Politiche Sociali Anna Maria Scalera.