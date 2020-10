Tutela degli animali, il Comune beneficiario di un contributo ministeriale

MESAGNE – Il Comune di Mesagne è stato beneficiario di un contributo pari a 5 mila e 100 euro per la prevenzione e contrasto del maltrattamento degli animali. La nota è giunta dalla prefettura di Bari dove, lo scorso 16 settembre, si è tenuta la riunione della conferenza regionale. “Tra le iniziative che potranno essere finanziate – ha spiegato il sindaco Toni Matarrelli – ci sono le prestazioni di lavoro straordinario del personale impegnato nei controlli e l’acquisto di strumenti per migliorare gli interventi a tutela degli animali”.

I contributi disponibili sono stati previsti nell’ambito del fondo unico giustizia dal ministero dell’Interno per finanziare le progettualità in ambito comunale relative alla lotta al randagismo e la somma destinata al Comune di Mesagne, tra i quattro Comuni Brindisini finanziati, giunge a seguito dell’istruttoria fornita dalla polizia locale di Mesagne, inoltrata alla prefettura dal comandante e responsabile del settore randagismo, Teodoro Nigro. “Nell’occasione della riunione del 16 settembre scorso – dichiara il consigliere comunale con delega al randagismo, Vincenzo Carella - è stato stabilito che la quota di finanziamento disponibile per ciascuna provincia pugliese sarebbe stata di circa 18 mila euro, di questi, 5.100 euro sono stati destinati a Mesagne e che acquisirà la forma massima di contributo prevista”.