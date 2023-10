Un mesagnese il nuovo collaboratore tecnico dell'agente Fifa Cristian Zaccardo

MESAGNE - Il mesagnese Alessandro Carluccio è il nuovo collaboratore tecnico dell'agente Fifa Cristian Zaccardo, ex calciatore e campione del mondo con la nazionale italiana nel 2006 oggi procuratore sportivo. Carluccio dopo aver maturato esperienze manageriali nel calcio in Italia e all'estero ha deciso di intraprendere totalmente il ruolo di sport management e lo farà con l'agenzia del campione del mondo.

"Non potevo dire di no e mi sono subito messo in gioco da attaccante quale sono". Un ruolo di gestione di marketing e ads per i calciatori e di intermediazioni nel campionato Maltese (che conosce benissimo) di giovani promesse emergenti. I prossimi impegni di Alessandro sono imminenti, a Cagliari in un meeting annuale tra manager dello sport e successivamente volerà a Malta per prepare alcune trattative per il prossimo calciomercato di Gennaio. La porta è aperta a chi ha talento e vorrebbe iniziare un percorso da calciatore professionista all'estero .

"Sono cresciuto sempre di più dopo le sconfitte che dopo le vittori. Presto si penserà anche ad iniziative coinvolgenti sul territorio in collaborazione con un'amministrazione sempre aperta e disponibile come già nel breve passato".