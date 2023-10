I prodotti finanziari al centro di incontri con i cittadini presso la sede del "Flacco”

BRINDISI - “E’ l’ora dell’educazione finanziaria!”: è questo il tema della sesta edizione del Mese dell’Educazione finanziaria, l’appuntamento annuale promosso da Edufin e dalla Banca d’Italia ideato per diffondere la cultura finanziaria attraverso una rassegna di eventi volti a sensibilizzare, formare e informare i cittadini su temi finanziari, previdenziali e assicurativi.

Anche il Settore economico dell’Itet “Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi” di Brindisi, già Istituto tecnico commerciale “Flacco”, diretto dalla dirigente Lucia Portolano, ha deciso di partecipare all’iniziativa e di contribuire sul territorio di Brindisi organizzando degli incontri, completamente gratuiti, aperti a chi desidera conoscere, in modo semplice, i principali prodotti finanziari attualmente disponibili per impiegare al meglio i propri soldi: azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento, Bot Btp ed altri.

L’attività si svolgerà in orario pomeridiano, nei giorni 16-22-28 novembre 2023, dalle ore 16.00 alle ore 18.00 presso i laboratori della sede Flacco, a Brindisi, in Via Del Lavoro, 1. La prenotazione, non vincolante, è necessaria per motivi organizzativi e dovrà essere effettuata entro il 5/11/2023 collegandosi al seguente link: https://forms.office.com/e/ayRbwEDECQ. Per ogni ulteriore informazione si può contattare la segreteria della Scuola al numero 0831 1621472.

Un’opportunità per iniziare a diventare risparmiatori ed investitori consapevoli. Conoscere, infatti, è meglio che doversi solo affidare ad altri. Nel corso degli incontri sono previste simulazioni di operazioni di Trading on line, ossia acquisto e vendita di prodotti finanziari, sotto la guida di esperti di mercati finanziari.