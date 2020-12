Valentina Pedicini: gli amici la ricordano con una messa

Venerdì prossimo, alle ore 18, presso la basilica Cattedrale di Brindisi, si svolgerà una messa in memoria di Valentina Pedicini, nota regista brindisina morta lo scorso 20 novembre, all’età di 42 anni, dopo mesi di malattia. Valentina si è spenta a Roma, dove viveva da anni, ma con la sua Brindisi aveva un solido legame, coltivato attraverso le amicizie. Documentarista e autrice di lungometraggi e cortometraggi che avevano conquistato numerosi premi internazionali, Valentina ha lasciato una traccia profonda nel cinema italiano. Basti pensare che Gianfranco Rosi le ha dedicato la candidatura all’Oscar come film straniero del film Nettuno e che in occasione il Torino Film Festival l’ha ricordata con un incontro virtuale al quale hanno partecipato attori e registi.