"Mettiamo in panchina l’epilessia": convegno a Mesagne

MESAGNE - Appuntamento a partire dalle ore 9 di sabato 17 febbraio a Mesagne, dove presso l’Auditorium del Castello Normanno Svevo si discuterà di epilessia e dei molteplici aspetti collegati a una malattia neurologica intorno alla quale sono ancora numerosi i pregiudizi determinati dalla scarsa conoscenza del disturbo. L’iniziativa si inserisce tra le attività indicate all’interno del protocollo d’intesa sottoscritto il mese scorso tra il Consorzio dell’Ambito Territoriale Sociale Br4 e Aice - Associazione italiana contro l’Epilessia sezione di Brindisi.

Favorire conoscenza e informazione, sensibilizzare e promuovere progetti che possano costituire efficaci forme di supporto e vicinanza per le persone affette da epilessia e per loro famiglie: il documento firmato dal presidente del Consorzio Antonio Calabrese e dalla referente di Aice Brindisi Daniela Maniglio apre ad un ventaglio di collaborazioni che includono la formazione, sia dei ragazzi che dei docenti, in tema di gestione delle crisi epilettiche; la realizzazione di un cortometraggio per contrastare pregiudizi e false convinzioni legate ai disturbi determinati dall’epilessia, ed eventi di approfondimento e confronto sugli aspetti medico-scientifici della malattia.

Dopo i saluti istituzionali, il convegno ospiterà una autorevole carrellata di interventi specialistici grazie ai quali saranno affrontati gli aspetti legati alle indagini, al percorso di diagnosi e alle terapie, e ancora alle criticità collegate alla gestione delle crisi a scuola, ai disturbi comportamentali cognitivi nel bambino con epilessia, fino a toccare aspetti dell’epilessia correlati al ruolo del caregiver nei processi di presa in carico del bambino e poi dell’adolescente e dell’adulto. Ampio dunque il campo di riflessione sul quale l’evento fornirà informazioni, intermedio e in conclusione il dibattito pubblico.

L’incontro, frutto della collaborazione tra Aice Brindisi e Consorzio Ats Br4, è patrocinato da Provincia di Brindisi, città di Mesagne, Asl Brindisi, Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Brindisi, Lice Appulo – Lucana (Lega Italiana contro l’Epilessia), Csv Brindisi – Lecce Volontariato nel Salento e Iiss “Epifanio Ferdinando” di Mesagne. L’iniziativa è aperta alla partecipazione di tutti gli interessati.

