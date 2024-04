Festa di Pasquetta nel parco Cillarese: in migliaia nel polmone verde cittadino

BRINDISI - Migliaia di brindisini sono rimasti in città, per trascorrere Pasquetta nel parco Cillaresse. Il polmome verde è traboccante di famiglie e comitive di ragazzi. La giornata è animata dalle attrazioni gonfiabili per i bambini, dallo sport e dai truck food.

I prati somno diventati terreno ideale per i picnic. L'iniziativa è stata organizzata anche quest'anno dall'Ascr "Uniti per lo sport", in collaborazioe con l'amministrazione comunale di Brindisi.

Il parco ha iniziato a riempirsi in tarda mattinata. Da ore si regista un flusso incessante, in un clima di festa. L'evento si ripeterà anche il 24 e 25 aprile.

