Migliaia di visitatori al Castello Svevo fra degrado, strade transennate e sporcizia

BRINDISI - I turisti arrivati in città con le navi crociera Celebrity Costellation e con la Sinfonia Msc si sono riversati in gran parte a visitare il Castello Svevo spinti dalla curiosità e dal desiderio di vedere la sede dove i potenti del mondo del G7 saranno ospiti per la prima cena nello storico maniero fatto costruire da Federico II di Svezia intorno al 1227. E per arrivare in vista del castello che si affaccia nella parte interna del porto, cellulare e mappa alla mano per seguire la strada giusta, i turisti, in migliaia, prima di arrivare in vista del famoso castello in terra si sono trovati ad attraversare strade dissestate, maleodoranti, transennate e chiuse al traffico pedonale, da anni abbandonate e sede di raccolta di rifiuti ed erbacce incolte.

Il tutto in un degrado generale che certamente non invoglia ad incrementare il turismo e che offre della città l’immagine più sconveniente alla faccia di un patrimonio storico-culturale che poche città al mondo possono vantare. Dopo qualche centinaia di metri i visitatori della città sono costretti a percorrere le stesse strade per recarsi alla Chiesa di San Benedetto ed ammirare il famoso Chiostro ed il Campanile risalenti all’XI secolo, per chiudere l’indecoroso triangolo con la visita a Porta Mesagne dove insistono i resti delle vasche limarie, un acquedotto di epoca romana realizzato con esclusivi criteri di ingegneria dell’epoca.

La chiusura e l’abbandono di queste strade, che saranno certamente incluse nel cerchio rosso di massima sicurezza, risale al 19 luglio dello scorso anno quando si verificò il rischio del crollo di alcuni solai di un vecchio palazzo abitato in via Cittadella Nuova, nel centro storico della città. Quella strada che fu transennata e chiusa la traffico costeggia il palazzo da via Cittadella Nuova fino all’incrocio di Via dei Mille per arrivare al Castello Svevo distante un centinaio di metri, e da quella data è rimasta letteralmente abbandonata, e diventata zona per abbandono di rifiuti di ogni tipo oltreché meta preferita dei padroni di cani che la utilizzano per i bisogni dei loro animali.

Questa strada viene solitamente attraversata anche da migliaia di turisti perché di collegamento fra il Castello Svevo Aragonese, che si trova in via dei Mille, e la Chiesa di San Benedetto costruita nel 1089 con lo storico ed originale Chiostro quadrato, e dove sono stati ritrovati affreschi che risalgono al XIII secolo, ed il campanile romanico. Si valuta che nel 2022 vi sono stati circa 42mila visitatori nei due monumenti storici della Città. È trascorsa invano la scorsa stagione estiva ed ancora oggi, tuttavia, dopo circa un anno, la strada è ancora chiusa al passaggio pedonale e veicolare, è transennata con grate ed inferriate di pessima visione che deturpano la città ed il suo centro storico. Ed è stato ancora ieri il peggiore biglietto da visita per tutti i visitatori e i turisti stranieri che sono giunti in città con le navi crociere, attratti dal patrimonio storico ed ora interessati a vedere la sede del G7. Si attende ora un preciso ed urgente segnale positivo da parte del Comune di Brindisi perché venga ripristinata nel più breve tempo possibile questa importante strada del centro che collega due fra i più interessanti monumenti storici della città.