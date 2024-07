Migliorare offerta turistica balneare a persone con disabilità: oltre 1 milione di euro a Torchiarolo

TORCHIAROLO - C'è ache il progetto presentato dal comune di Torchiarolo tra i sei progetti pugliesi ammessi al finanziamento regionale concesso nell'ambito del "Progetto C.Os.T.A." che mira a qualificare e potenziare il sistema territoriale dell'accessibilità turistica, estendendo i servizi e le attività rivolti alle persone con disabilità di tutta la regione, dai litorali, ai borghi e alle aree dell’entroterra. A Torchiarolo, che ha partecipato all'Avviso pubblicato a gennaio scorso con scadenza 29 febbraio 2024, sono stati assegnati 1.314.000 euro.

"I progetti ammessi al finanziamento sono orientati a migliorare l’offerta turistica balneare per le persone con disabilità, non solo durante l'estate e a creare opportunità di integrazione ed inserimento socio-lavorativo nel settore turistico. Questi interventi, in sinergia con le politiche regionali e locali e con il coinvolgimento degli Enti del Terzo settore, contribuiscono a configurare il sistema di Welfare regionale come un sistema integrato, ampliando le opportunità offerte alle comunità pugliesi. Siamo partner in questo ambizioso progetto insieme con "Senza confini Cooperativa sociale". Si legge in una nota dell'amministrazione.

"Grazie alle comunità ospitali si intende realizzare e potenziare i servizi e le attività rivolti alle persone con disabilità per rendere il territorio e le sue bellezze turistiche accessibili a tutti, indipendentemente da età, mobilità o capacità attraverso: il miglioramento dell’offerta turistica balneare (anche oltre la sola stagione estiva) per le persone con disabilità; nuove opportunità concrete di integrazione e inserimento socio-lavorativo a favore di persone con disabilità nell’ambito del comparto legato all’offerta turistica balneare; una maggiore cooperazione fra gli attori locali e regionali per favorire la creazione di servizi integrati e sostenibili improntati alla qualità". Si legge tra le finalità del progetto "C.Os.T.A".

