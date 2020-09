Migliori video promozionali istituzionali: Fasano nei primi posti in classifica

FASANO – Il sito ripresefirenze.it, pagina web di uno tra i più autorevoli gruppi di videomaker italiani, nel suo blog ha stilato una classifica dei migliori video promozionali del territorio, analizzando tutte le offerte che il web e la Tv offre. La loro professionalità ha messo in evidenza, nell’articolo “Comunicazione Video Turistica, come farla bene (e amle), il caso Italia 2020”, quali sono i video turistici istituzionali, ovvero commissionati da Stati, Regioni, Province e Città, di maggior qualità e successo nel mondo della comunicazione turistica.

“Un buon video per il turismo deve emozionare il pubblico, far nascere il desiderio di scoprire di più ed essere originale per far sì che venga ricordato in mezzo alla marea di video turistici”, è il paradigma suggerito nell’articolo. Così, tra i video presi in oggetto, troviamo quelli di diverse regioni, come la Liguria, la Sardegna, la Toscana e la Sicilia, o città come Milano, da decenni ormai destinazioni di rilievo a livello internazionale; Fasano, in questo 2020, è stata l’unica piccola realtà territoriale a competere tra colossi nazionali che fanno della comunicazione il loro punto di forza, da sempre.

Questo ciò che hanno scritto i blogger di Studio Riprese Firenze sul video della nostra Città: “La Bellezza ha un’altra velocità” - Campagna di comunicazione del Comune di Fasano, città della Puglia. Con questo video passiamo dal grande al piccolo, dal super contemporaneo che guarda in avanti a una narrazione più cinematografica.

Gli elementi chiave: Lo spot è un piccolo film, un carosello di storie, si nota anche il taglio più cinematografico con le barre nere sopra e sotto l’immagine. Ogni storia è un topico narrativo, a volte sfiora il cliché ma senza caderci mai, il bambino che leva le ruote alla bici, l’innamorato che ci prova, la coppia che si tira la farina (qui forse un po’ esagerata), lo zio cicciottello sull’Ape.

Nel suo essere topico ogni momento ha una forte dose di empatia, queste storie le abbiamo vissute, tutte o solo alcune, ognuno di noi. La musica è azzeccata, è una musica da favola. Il copy che in inglese funziona meglio che in italiano è un piccolo mantra che ripete la parola slowly e ci fissa in mente la lentezza mentre ogni volta che appare ci fa da “morale della favola” di ogni scena Con ritmo lento e tranquillo il video è comunque un climax che ci giustifica la lentezza con il passaggio finale, ci vuole tempo per ammirare la bellezza.

Un video che applica bene tutte le regole dello storytelling e che secondo me un po’ il desiderio di rallentare e di andare a Fasano te lo lascia no?» Un successo, quello del video istituzionale della Città di Fasano, sancito anche da questo riconoscimento, oltre che dal grande numero di visualizzazioni sul web. Fasano è riuscita, con le idee e il lavoro condiviso, e credendo sulla vitalità dei giovani a lasciare il segno con un progetto ambizioso e importante utile a tutta la comunità.