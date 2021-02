Migranti bloccati nei Balcani: avviata raccolta di coperte e indumenti pesanti

C'è tempo fino a domani, mercoledì 3 febbraio, per aderire all'iniziativa organizzata da Arci

Anche Arci Brindisi, insieme ad altre associazioni del territorio, partecipa alla raccolta di coperte, scarpe e indumenti invernali per i profughi bloccati al confine tra Bosnia-Erzegovina e Croazia, esposti al freddo e alla neve dei Balcani, senza un riparo. Il materiale raccolto verrà consegnato ad ArciLecce - Lecce che provvederà al trasporto.

Cosa donare

Coperte, scarpe e indumenti invernali di qualsiasi tipo, devono essere consegnate in scatole già chiuse, con sopra indicato “donne”, “uomini” o “bambini”.

Dove e quando

Brindisi: Arci Brindisi - via Schiena, 2; domani, 3 febbraio, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00; Mesagne: associazione "Di Vittorio" - via Castello, 20, domani, 3 febbraio, dalle 16.00 alle 19.00; San Pietro Vernotico: Circolo LaFactory Arci via S. Antonio, 2 domani, 3 febbraio, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.