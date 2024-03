Milan Club "Kevin Losito": la presentazione del libro sulla storia dei rossoneri

TORICHIAROLO - Venerdì 15 marzo si è svolta, presso la sede del Milan Club "Kevin Losito" di Torchiarolo, la presentazione del libro "La storia del Milan giorno per giorno" di Giuseppe Di Cera, noto giornalista tarantino del Corriere dello Sport. All'evento erano presenti, inoltre, il coordinatore regionale dell'Associazione nazionale Milan club, Giuseppe De Candia, e il coordinatore provinciale Giuseppe Speranza, oltre all'intero direttivo.

L'opera ripercorre giornalmente la storia della società meneghina sin dalla sua fondazione, avvenuta il 16 dicembre 1899 per merito dell'inglese Herbert Kilpin. Questa era la prima di una ricca serie di iniziative intraprese dall'associazione torchiarolese: infatti, nei prossimi giorni e in vista della Pasqua, sono in programma il Torneo dei Rioni, in collaborazione con l'oratorio "Giovanni Paolo II", l'inedito torneo di calcio tennis in piazza e la tradizionale estrazione solidale pasquale. Domenica 7 aprile, infine, è in programma la donazione del sangue, in collaborazione con l'Avis di Torchiarolo, presso la sede del club.