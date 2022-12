Mini-panettoni ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria del Perrino

BRINDISI - Per il secondo anno consecutivo il Caffè Matteotti di Brindisi, rivolge un pensiero speciale, ai piccoli pazienti del Reparto Pediatria dell’Ospedale “A. Perrino” di Brindisi donando diversi panettoncini da distribuire a tutti quei bambiniche trascorreranno il Natale e le altre festività di questo periodo dell’anno che per molti rappresentano motivo di felicità, tra le corsie ospedaliere.

Un altro Natale di solidarietà per Armando Iaia titolare del locale brindisino che ha voluto spontaneamente rivolgere un pensiero significativo e tangibile perché, soprattutto in questo periodo dell’anno, nessuno, e in particolare i bambini, dovrebbe trascorrere le festività in precarie condizioni di salute e lontano dalle persone che amano.

Il mini-panettone, dolce natalizio per eccellenza, è quindi il dono scelto per questa nuovo gesto solidale. Il carico di dolci è stato consegnato personalmente da Armando Iaia nelle mani dei responsabili del reperto che provvederanno tramite indicazioni del Primario del reparto, il dott. Fulvio Moramarco medico pediatra del Presidio Ospedaliero “Di Summa-Perrino” di Brindisi che ha accolto con piacere e commozione la spedizione speciale a nome e per conto di tutti i piccoli pazienti.

“Ho sempre considerato le feste natalizie come motivo di felicità e unione delle famiglie - dichiara Armando Iaia del Caffè Matteotti di Brindisi - e il pensiero che quei bimbi e le loro famiglie siano costrette a trascorrerle in ospedale. Rivolgo a loro, oltre il mio pensiero, anche tanti auguri, in primo logo di guarigione e in seconda battuta di un buon Natale che sia l’auspicio per una lasciare preso le stanze e le corsie dell’ospedale per un rientro gioioso nelle proprie case. Questo per recuperare tutta la felicità che non potranno permettersi in questi momenti difficili Preghiamo sempre per loro affinchè la vita possa riservargli, nel prossimo futuro, solo cose belle e tanti sorrisi”.