Dal Ministero 520mila euro per adeguare 16 scuole brindisine

BRINDISI - Il Comune di Brindisi ha ottenuto un finanziamento dal Ministero dell’Istruzione, partecipando al relativo bando, di 520mila euro per “Interventi di adeguamento e di adattamento degli spazi delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza Covid-19”.

È stato chiesto agli Istituti Comprensivi della città di inviare le proprie richieste in base alle diverse esigenze delle strutture affinchè ogni plesso scolastico potesse essere adeguato alle norme anti Covid-19.

I fondi saranno utilizzati per adeguare sedici istituti: Scuola Secondaria di Primo Grado Giulio Cesare; Scuola Primaria Collodi; Scuola Secondaria di Primo Grado Marzabotto; Scuola Secondaria di Primo Grado Leonardo da Vinci; Scuola dell’Infanzia Pizzigoni; Scuola Primaria Pertini; Scuola Primaria De Amicis; Scuola Secondaria di Primo Grado Via Traetta; Scuola Primaria Livio Tempesta; Scuola Secondaria di Primo Grado Salvemini; Scuola Secondaria di Primo Grado Virgilio; Scuola Primaria Per asso; Scuola dell’Infanzia J. Piaget; .Scuola Primaria Don Milani 1° Lotto; Scuola Primaria/Infanzia Don Dilani 2° Lotto; Scuola Secondaria di Primo Grado Marco Pacuvio.