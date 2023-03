Ministero della Difesa, Cisl Fp denuncia "emergenza personale civile" a Brindisi

BRINDISI - È emergenza personale civile negli enti del Ministero Difesa di Brindisi. A denunciarlo è Franco Durantini, coordinatore territoriale della Cisl Fp difesa.

"A fine 2023 quando andranno in pensione i tanti lavoratori assunti ai primi anni '80, mancheranno circa 200 unità, in particolare personale tecnico qualificato" afferma Durantini. “E’ un sistema che è ormai al collasso - prosegue - e anche il concorso per 40 unità, riservato al territorio di Brindisi, appare svanito nel nulla”.

"Le carenze colpiscono tutti gli enti del Brindisino con punte di particolare criticità a Maristanav. Certo la problematica ha dimensioni nazionali, come hanno convenuto Fp Cgil, Cisl Fp, e Uil Pa nel recente incontro con i ministro della pubblica amministrazione, ed ha caratteristiche comuni in tutti gli uffici pubblici del Paese".

"Le dotazioni organiche degli Enti della difesa di Brindisi e i suoi numeri impietosi, sono stati resi noti dallo stesso Stato maggiore della marina che ha consegnato al coordinamento nazionale della Cisl Fp difesa un quadro dettagliato, comprese le presenze dei colleghi ex militari transitati e i pensionamenti previsti".

“Non siamo rassegnati a questa deriva drammatica” precisa Franco Durantini, “abbiamo una responsabilità generazionale nei confronti die tanti giovani che continuano a malincuore a lasciare il nostro territorio e che non lo farebbero se solo avessero la possibilità di lavorare, anche nel Ministero della Difesa”

"Gli insediamenti della Difesa di Brindisi hanno condizionato parte dell’economia del territorio, impedendone lo sviluppo alternativo, e le istituzioni del territorio hanno ora il dovere di pretendere ascolto dal vertice politico del Ministero della Difesa".

“E’ necessario un piano straordinario di assunzioni - conclude Durantini - così come rivendicato dal coordinatore nazionale della Cisl Fp difesa, Massimo Ferri, nel recente incontro con il ministro Crosetto, che ricomprenda gli Enti di Brindisi”.