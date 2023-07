I ministri degli Esteri in visita al Centro servizi globale delle Nazioni Unite

BRINDISI - Il Centro servizi globale delle Nazioni Unite (Ungsc) ha ospitato i ministri degli Affari Esteri italiano, Antonio Tajani, della Bulgaria, Mariya Gabriel, e della Macedonia del Nord, Bujar Osmani, per una presentazione e una visita guidata delle strutture dell’organizzazione a Brindisi. Per dare il benvenuto alla delegazione, la direttrice dell’Ungsc, Giovanna Ceglie, è stata affiancata da Walid Ibrahim, coordinatore delle Basi di pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite (Unhrd/Wfp) e manager di quella di Brindisi.

Durante la visita è stato evidenziato il ruolo della base come centro integrato per le operazioni di pace, sicurezza e umanitarie, che può avvalersi di una fortunata posizione strategica, e delle avanzate competenze Ungsc in ambito di chain supply e tecnologie digitali. Indicando la facilità con cui l’Ungsc di Brindisi accede alle infrastrutture viarie, ferroviarie e marittime, e anche il suo potenziale sviluppo, grazie alla presenza di spazi e infrastrutture, la direttrice Ceglie ha sottolineato i comprovati risultati raggiunti dall’organizzazione in risposta alle crisi globali. Fra questi spiccano le consegne di materiali medici e vaccini durante la pandemia del Covid-19; i dispositivi di protezione individuale forniti a seguito del terremoto in Turchia; i convogli inviati in supporto degli enti Onu presso la centrale nucleare di Zaporizhzhya in Ucraina; i beni umanitari inviati in Sudan.

La visita ha concluso una serie di attività istituzionali nella città di Brindisi per il Corridoio paneuropeo VIII che collega i porti di Brindisi e Bari con i Balcani occidentali e le nazioni europee dell’est, "avvicinando i Balcani all’Unione Europea”, citando il ministro Tajani.