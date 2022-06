“Ministro Giovannini raggiunga Brindisi in macchina per provare i disagi patiti dai cittadini”

BRINDISI - Intervento dell'onorevole Mauro D'Attis (Forza Italia) sullo stato in cui versa la Statale 16 nel tratto compreso tra Bari e Brindisi.

Il Ministro Giovannini sarà a Brindisi il prossimo 13 giugno per inaugurare la prima Torre di Controllo remota d’Italia presso il Centro di Controllo Enav dell’Aeroporto del Salento. Ed è per questo che l’abbiamo invitato a raggiungere Brindisi con la sua automobile per provare i disagi patiti dai cittadini che percorrono la strada statale 16. Ho formalizzato la richiesta in una lettera ufficiale, sottoscritta anche dai colleghi parlamentari di Fi Dario Damiani, Michele Boccardi, Elvira Savino, Vincenza Giuliana Labriola, Veronica Giannone e Gianluca Rospi.

Il 2 maggio scorso avevamo depositato già un’interrogazione per avere lumi sui lavori stradali che stanno interessando il tratto Anas della SS 16 compreso tra Bari e Brindisi. Non abbiamo ancora ricevuto risposta ma, cosa più grave, i disagi in quel tratto sono aumentati.

Cantieri stradali aperti nella già avviata stagione turistica sull’unica strada principale di arrivo alle province di Brindisi e Lecce rendono la situazione insostenibile. E ancora: restringimenti di carreggiata per diversi chilometri che creano file interminabili ed ingiustificabili per un Paese moderno.

È evidente che più di qualcosa non ha funzionato nella pianificazione da parte di Anas e che serva una risposta chiara da parte del Governo su una situazione troppo penalizzante per le popolazioni e le aziende delle province di Bari, Brindisi e Lecce. Visto che il ministro ha già in programma di venire a Brindisi, quindi, avrà modo, se riterrà di venire in macchina, di verificare la gravità della situazione”.