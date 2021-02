Minori e Social network: confronto del garante con i tribunali, la polizia postale e la scuola

Avrà come tema centrale la necessità e l’urgenza di porre in atto alcune azioni condivise, da condurre in sinergia secondo le rispettive sfere di azione

Il garante dei diritti dei minori della Regione Puglia, Ludovico Abbaticchio ha invitato domani, martedì 2 febbraio, alle 11, in video conferenza, i procuratori della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di bari, Ferruccio De Salvatore, di Lecce Simona Filoni, di Taranto Pina Montanaro, i presidenti del Tribunale per i minorenni di Bari Riccardo Greco, di Lecce Lucia Rabboni di Taranto Bombina Santella, la dirigente del Compartimento della Polizia Postale e delle comunicazioni di Bari Ida Tammaccaro e il dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale Mario Trifiletti, per un confronto su questioni specifiche relative ai rischi e pregiudizi legati all’uso di social network da parte di minori.

I recenti tragici episodi di adolescenti che hanno perso la vita in circostanze connesse all’uso di social network e piattaforme informatiche dimostrano la persistenza di gravi fenomeni di disagio e accentuata fragilità emotiva di bambini e adolescenti. Tali fenomeni sono stati ulteriormente esasperati dalle misure restrittive obbligate dalla pandemia in atto da quasi un anno, che hanno prodotto distanziamento sociale e relazionale ed aggravato le diseguaglianze economiche e sociali e le situazioni di povertà educativa.

L’incontro, con il contributo di tutti i partecipanti, avrà come tema centrale la necessità e l’urgenza di porre in atto alcune azioni condivise, da condurre in sinergia secondo le rispettive sfere di azione.