"Mio marito è malato oncologico e deve viaggiare, ma la stazione è un calvario"

BRINDISI - La stazione di Brindisi non agevola chi è costretto in carrozzina o deve spingere un passeggino. Tutt'altro. La considerazione, seguita da un sacrosanto sfogo, giunge nella posta di redazione di notte. La denuncia è stata scritta da una nostra lettrice che, comprensibilmente, preferisce l'anonimato, in quanto i disagi sono vissuti non solo sulla propria pelle, ma soprattutto su quella del marito. Lui ha solo 38 anni, ma da tempo è alle prese con un brutto male. E' un malato oncologico che deve viaggiare verso un centro ospedaliero del Nord Italia. La coppia utilizza sovente il treno. E la vita di chi deve utilizzare le pedane mobili non è semplice nella stazione del capoluogo: o le pedane sono rotte, o sono proprio assenti.

La donna racconta che il marito è malato di tumore e, purtroppo, dopo le prime cure e una recidiva non è più curabile qui a Brindisi e quindi i medici del reparto di Oncologia dell'ospedale "Perrino" hanno consigliano una struttura specializzata per le cure adeguate nel Nord Italia. La donna prosegue nella propria denuncia, non prima di aver ringraziato "per l'ottimo lavoro svolto e per il supporto che oramai ci danno da oltre nove mesi" il personale del reparto brindisino: "Da qui siamo costretti a viaggiare facendo su e giù ogni dieci giorni. Purtroppo, mio marito ogni volta viene ricoverato e le cure non gli permettono una mobilità autonoma, quindi fa fatica anche solo nel fare un passo e, non conoscendo il decorso, non abbiamo mai una data certa per il ritorno. Altrimenti prenderemmo l'aereo, ma prenotando i biglietti all'ultimo, i prezzi sono esorbitanti".

Quindi, non resta che il treno come mezzo di locomozione. E a Brindisi si incontrano tanti problemi, spiega la donna: "Arrivo al dunque. Giunti in stazione a Brindisi o comunque partendo da Brindisi, mi rendo conto che non c'è nessuna agevolazione per i disabili per giungere ai binari o per arrivare da via Tor Pisana in stazione. Nel sottopassaggio non c'è una pedana mobile e quella che c'è nel nuovo sottopassaggio è praticamente inutilizzabile e rotta. Così, io e mio marito siamo costretti a percorrere le interminabili scale. Questo implica un disagio enorme per chi come lui ha momentaneamente problemi motori o per chi li ha permanenti. O, semplicemente, per le mamme con i passeggini. Io spero che la situazione venga risolta quanto prima, perché è davvero vergognoso tutto ciò", conclude.