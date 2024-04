"Mio padre ha rischiato la vita per un malore, salvato dal personale del Pronto Soccorso"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di ringraziamento al personale del Pronto Soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi da parte di una lettrice, figlia di un paziente del nosocomio. Quest'ultimo, dopo aver rischiato la vita a causa di un malore, è stato prontamente assistito dal cardiologo di turno e da tutta la squadra sanitaria.

Buon pomeriggio. Sono una vostra lettrice e vorrei tanto ringraziare il Pronto Soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi e il Dae del Vito Fazzi di Lecce per aver salvato la vita a mio padre, G.G. (sigla con nome e cognome del paziente, ndr).

Era la sera del 3 marzo 2024 quando mio padre, dopo aver avvertito un malore - all'epoca per cause sconosciute - venne portato dal 118 al Pronto Soccorso di Brindisi. Vi entrò in codice rosso.

L'équipe e il cardiologo di turno quella sera capirono subito che c'era qualcosa che non andava bene. Anche se erano ancora in attesa degli esiti della tac al cuore, il cardiologo vide che era in atto una dissecazione della vena aorta, proprio in prossimità del cuore. Circostanza che, detto da loro, è una delle più gravi che possono succedere a livello cardiaco e che determinano la morte nella maggior parte dei casi. Infatti, ci avvertirono del fatto che mio padre aveva una possibilità di salvarsi pari al 10 percento, che diminuiva dal 2 percento di ora in ora.

È stata una corsa contro il tempo ma quel giorno - grazie al medico e alla loro tempestività - organizzando subito un trasferimento urgente con il Dea del Fazzi di Lecce, mio padre è stato operato. Un'intervento di 5 ore con tutte le complicazioni del caso: dopo 38 giorni di intensiva e 5 di reparto, è tuttora ricoverato in Riabilitazione.

Volevo tanto ringraziare tutta la sanità di Brindisi e di Lecce per aver avuto cura di mio padre e di avergli salvato la vita. Non ci sono sempre e solo casi di malasanità a Brindisi e ci terrei tanto a farlo sapere, ringraziando gli operatori sanitari.

In fede. Una delle figlie.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui