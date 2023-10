“To be Ready": missione in Albania per la Protezione civile Puglia

Ha avuto inizio a Tirana, in Albania, la missione istituzionale come Protezione Civile regionale nell’ambito dei progetti Interreg “To be ready” (che si conclude) e South Adriatic Resilience (alle battute iniziali).

"Arrivati nella capitale - afferma il presidente del comitato regionale permanente della Protezione civile, Maurizio Bruno - abbiamo tenuto un primo fondamentale incontro con i partner del progetto 'To be ready', in particolare Agenzia nazionale di Protezione civile albanese e Ministero degli Interni del Montenegro, per discutere dei risultati ottenuti, alla presenza del direttore generale della Protezione civile albanese Haki Cako".

"Tre in particolare - prosegue Bruno - i punti affrontati: antincendio boschivo, rafforzamento della logistica congiunta e prevenzione dal rischio idrogeologico. Tutte le attività condotte nell’ambito del progetto hanno migliorato notevolmente le capacità di prevenzione e risposta della Protezione Civile pugliese, rendendola più pronta ad affrontare eventuali situazioni di emergenza".

"Rafforzare la collaborazione e la coordinazione tra le Protezioni Civili delle due sponde dell’Adriatico è ormai prioritario per affrontare le emergenze che potrebbero in futuro interessare l’intera area. L’incontro di oggi rappresenta un’ulteriore tappa nel cammino comune intrapreso da Albania e Regione Puglia per la sicurezza delle popolazioni, del mare e dell’ambiente":

"E ai colloqui di oggi - conclude Bruno - ne seguiranno altri finalizzati al miglioramento continuo di un rapporto avviato da tempo, e che si sta rivelando sempre più solido e produttivo, anche attraverso lo sviluppo de nuovo progetto Sa Resilience, che si concentrerà sui temi dell’antincendio boschivo e sulla gestione della risorsa idrica per il contrasto al rischio incendi".