Mobilità ciclistica e turismo: incontro in Provincia tra Enti e associazioni

BRINDISI - Federalberghi Brindisi, in collaborazione con la Provincia di Brindisi e con Assett, l’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio, organizza per lunedì 5 dicembre l’incontro dal titolo "La Mobilità ciclistica nella Provincia di Brindisi: migliorare la fruibilità del territorio per gli spostamenti e il turismo". L’appuntamento, al quale si potrà accedere solo su invito, si svolgerà presso il Salone di Rappresentanza della Provincia di Brindisi dalle ore 10 alle ore 12, e vedrà la partecipazione di esperti e rappresentanti di Comuni, Enti e Associazioni regionali e provinciali.

“Da molto tempo oramai abbiamo compreso l’importanza del cicloturismo. Ora è il momento di sederci tutti allo stesso tavolo e discutere, con il fondamentale supporto di Assett, su come valorizzare percorsi già esistenti e crearne dei nuovi per renderli disponibili in un unico progetto per la nostra Provincia”, spiega Pierangelo Argentieri, presidente di Federalberghi Brindisi.

“La valorizzazione del paesaggio passa attraverso il miglioramento della fruibilità dei percorsi con particolare riguardo al patrimonio diffuso che deve essere raggiungibile in modo completo e più semplice tramite la mobilità lenta”, aggiunge Antonio Matarrelli, presidente della Provincia di Brindisi. Secondo alcuni dati forniti dal Centro studi di Federalberghi, numeri sempre più importanti riguardano il cicloturismo. Un settore che va sicuramente corteggiato e meglio considerato. Oltre il 36 per cento dei turisti stranieri sono infatti interessati a questo tipo di attività. Sono numeri importanti che legano questa attività principalmente al mondo del ricettivo alberghiero ma non solo.