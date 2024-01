"Fronte largo contro deposito Gnl": l'invito rivolto a sindaco e consiglieri comunali

BRINDISI - Il “Comitato liberi cittadini” di Brindisi si mobilita contro l’inizio delle attività preliminari alla realizzazione del serbatoio di gas gnl a Costa Morena Est. Il movimento civico ha organizzato una conferenza stampa che venerdì prossimo (12 gennaio), alle ore 11, si svolgerà nei pressi del varco del molo carbone di Costa Morena.

Il comitato invita a partecipare il sindaco Marchionna, i consiglieri di maggioranza e di opposizione del Comune di Brindisi, associazioni, cittadini, lavoratori, sindacati, “con lo scopo di creare un fronte quanto più largo possibile capace di rispondere a questa drammatica situazione”.

Il “Comitato liberi cittadini” “annuncerà le iniziative di opposizione a questa ulteriore imposizione alla nostra città”. “Da una parte il Governo - si legge in un comunicato a firma di Roberto Aprile - ci impone qualcosa non deciso assolutamente dal territorio mentre, forse non a caso, cancella qualsiasi impegno di carattere occupazionale alle devastanti crisi locali del settore energetico, chimico, aeronautico, unitamente alle risorse nazionale cancellate per Province e Comuni (vedi Santa Teresa e Brindisi Multiservizi). Il destino di questa città lo possono cambiare solo i suoi cittadini attraverso una mobilitazione popolare”.