"Modelli organizzativi nei luoghi di privazione della libertà", il convegno

BRINDISI - "Modelli organizzativi nei luoghi di privazione della libertà – gli aspetti sociali della giustizia" è il titolo della tavola rotonda "Rapporto dei Territori" in programma giovedì 2 febbraio 2023 alle ore 9.30 nel salone di rappresentanza del Palazzo della Provincia di Brindisi, in via De Leo 3.

Dopo i saluti iniziali del presidente della Provincia, Antonio Matarrelli, e del prefetto di Brindisi, Michela Savina La Iacona, aprirà i lavori la dottoressa Valentina Farina, garante delle persone limitate della libertà personale provincia di Brindisi, che presiede il convegno.

Dopo i vari interventi delle personalità presenti alla tavola rotonda, le conclusioni saranno affidate al garante delle persone limitate della libertà personale Regione Puglia, avvocato Piero Rossi.