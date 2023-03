Alloggi pubblici a Francavilla Fontana: modificato il bando per la concessione

FRANCAVILLA FONTANA - Il dirigente dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Francavilla Fontana, con apposita determina, ha modificato il bando per la concessione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica presenti a Francavilla Fontana. La decisione è giunta al termine di un confronto tra l’Amministrazione comunale e i rappresentanti dei sindacati di categoria che, in base alla legge regionale che disciplina la materia, devono essere coinvolti preliminarmente in una fase concertativa per contribuire alla definizione del testo.

La mancata chiusura della consultazione e l’emergere di alcune criticità di carattere tecnico relative al bando, ha reso necessaria la riapertura del tavolo di confronto che è stato coordinato dall’Assessore alle Politiche Abitative. Al termine della concertazione, recepite le indicazioni provenienti dalle forze sindacali, la Giunta Comunale con propria delibera ha dato indirizzo al Dirigente di intervenire sul testo del bando.

Lo scopo della procedura è definire la nuova graduatoria degli aventi diritto alla locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Le domande dovranno essere presentate utilizzando la modulistica presente sul sito internet e protocollate entro e non oltre le ore 12.00 del 29 giugno. Le persone che avevano presentato istanza prima dell’approvazione del nuovo bando saranno ricontattate dall’Ufficio Politiche Abitative e potranno, se lo riterranno opportuno, integrare la propria domanda.

Questa procedura si rivolge a cittadine e cittadini senza un alloggio adeguato e con un reddito annuo inferiore a 15.250 euro. Nella definizione della graduatoria saranno attribuiti punteggi più alti ai redditi bassi, ai nuclei familiari più numerosi o composti da persone con disabilità, alle famiglie monogenitoriali con figli a carico, ad anziani soli o in coppia, ai nuclei composti da giovani con meno di 35 anni che vivono in coabitazione o in condizioni precarie, alle persone costrette ad abbandonare la propria casa.

Al momento tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica presenti sul territorio cittadino sono occupati stabilmente dagli aventi diritto, ma sono in arrivo alcune novità. Sono state completate le procedure di gara relative ai lavori per la costruzione di 8 nuovi alloggi Erp nel quartiere Peschiera. La realizzazione dell’edificio, che ha un valore stimato di circa 900 mila euro, è stata finanziata con 720 mila euro attraverso il programma regionale dell’Abitare Sostenibile e Solidale, frutto di una stretta collaborazione tra Arca Nord Salento e Amministrazione Comunale.

Il testo del bando e tutta la documentazione sono disponibili sul sito internet istituzionale.