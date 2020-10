Giro d'Italia, cambiano le corse della Stp: ecco le modifiche

Di seguito le variazioni sui servizi di Trasporto Pubblico gestiti da Stp Brindisi in relazione al Servizio Urbano di Brindisi e al Servizio Extra-Urbano per Brindisi, nelle giornate del 8 e 9 ottobre 2020, in occasione dell’arrivo della tappa Matera-Brindisi.

Servizio urbano

Le linee urbane di Brindisi

Linea 26 dalle ore 18:00 sino alle ore 10:00 di venerdì 9 ottobre

Vengono soppresse le fermate nel Quartiere Santa Chiara: piazza Sapri, via Villafranca, via Pace Brindisina.

Linea 4 (dir. Punta Penne) dalle ore 18:00 sino alle ore 11:00 di venerdì 9 ottobre

Fermate soppresse le fermate di via Galanti, viale Togliatti, via Irpinia, viale Commenda.

Linea 4 (dir. Ospedale) dalle ore 18:20 a fine servizio

Regolare percorso fino al centro città, deviazione nel quartiere Bozzano per raggiungere il quartiere Sant’Elia.

Fermate soppresse: via Carnaro, viale Commenda, via Irpinia, via sant’Angelo, piazza Raffaello (quartiere Sant’Elia).

Linea 8 dalle ore18:00 e sino alle ore 10:00 di venerdì 9 ottobre

Raggiunge il quartiere San’Elia tramite il quartiere Bozzano e ritorna al centro città seguendo il regolare percorso.

Fermate soppresse: viale A. Moro (dir. Sant’Elia), viale Togliatti (dir. Sant’Elia), viale Caduti di via Fani (dir. Sant’Elia), piazza Raffaello.

Linea 9 dalle ore 18:30 SOPPRESSA

Linea 10 corsa delle ore 21:20

Capolinea – via Tirolo – viale Commenda – via S.M. Ausiliatrice – via S.G. Bosco e regolare percorso.

Linea 11 dalle ore 18:20 alle ore 10:20 di venerdì 9 ottobre

Raggiunge il centro commerciale “Le Colonne” tramite il quartiere Commenda.

Fermate soppresse: viale A.Moro (dir. Sant’Elia), viale Togliatti (dir. Sant’Elia), via Caduti di via Fani (dir. Sant’Elia).

Le linee 1,3, 5 ed AP seguiranno i regolari percorsi.

Venerdì 9 ottobre 2020

Le linee urbane di Brindisi subiranno le seguenti deviazioni di percorso.

Linea 1 sino alle ore 19:00

In partenza dall’ospedale Perrino viene deviata su via per Pittachi, entrata Minnuta, via prov.le San Vito, via Bastioni Carlo V, regolare percorso nei quartieri San Paolo, San Pietro e Perrino, via Indipendenza, via Ponte Ferroviario, via Osanna, via Cappuccini, Ospedale Perrino.

Fermate soppresse: via Appia, via S.G. Bosco, via Villafranca, via S.M. Ausiliatrice, viale Commenda, via Torpisana, via Osanna (dir. Centro), via Ponte Ferroviario (dir. Centro).

-Linea 26 dalle ore 10:00 alle ore 19:00

Regolare percorso dal capolinea fino all’Ospedale Perrino e rientro verso il centro città e quindi il quartiere Bozzano effettuato tramite Minnuta, via prov.le San Vito, via De’ Carpentieri.

Fermate soppresse: via Appia, piazza Sapri, via Villafranca, via Pace Brindisina, via Ponte Ferroviario.

Linea 4 (dir. Punta Penne) dalle ore 11:00 alle ore 19:00

Regolare percorso sino a cavalcavia Sant’Angelo e deviazione verso il quartiere Bozzano per raggiungere il centro città e riprendere il regolare percorso.

Fermate soppresse: via Sant’Angelo, via Galanti, viale Togliatti, viale A. Moro, via Irpinia, viale Commenda.

Linea 4 (dir. Ospedale) sino alle ore 19:00

Regolare percorso fino al centro città, deviazione nel quartiere Bozzano per raggiungere il quartiere Sant’Elia.

Fermate soppresse: via Carnaro, viale Commenda, via Irpinia, via sant’Angelo, piazza Raffaello (quartiere Sant’Elia).

Linea 7 dalle ore 10:40 alle ore 19:00

Deviazione su via Cappuccini per raggiungere l’Ospedale Perrino e deviazione in Sant’Elia per raggiungere il quartiere Santa Rosa.

Fermate soppresse: Brin Park, via Carnaro, viale Commenda, via S.M. Ausiliatrice, viale S.G. Bosco, via Appia.

Linea 8 dalle ore 10:00 alle ore 19:00

Raggiunge il quartiere Sant’Elia il centro città tramite il quartiere Bozzano.

Fermate soppresse: viale A. Moro, viale Togliatti, viale Caduti di via Fani, piazza Raffaello.

Linea 9 sino alle ore 19:00 SOPPRESSA

Linea 10 sino alle ore 19:00 SOPPRESSA

Linea 11 dalle ore 11:00 alle ore 18:20 SOPPRESSA

Le linee 3, 5 ed AP seguiranno i regolari percorsi.

Saranno inoltre istituiti i seguenti servizi Navetta dalle ore 13:00 alle ore 17:00: Collegamento tra l’area di Parcheggio “Largo Poliziano” (ex Parco Bove) con il quartiere Cappuccini: “Largo Poliziano” – via prov.le San Vito – via Ponte Ferroviario – via Cappuccini – strada Pittachi – “Largo Poliziano”; Collegamento tra l’area di Parcheggio del “Palapentassuglia” e la complanare del quartiere Sant’Angelo Palapentassuglia – complanare Bozzano – cavalcavia Sant’Angelo – via Martini – Palapentassuglia; Collegamento tra l’area di parcheggio di via Spalato e il quartiere Bozzano; Via Spalato – via prov.le per Lecce – svincolo Bozzano – rondò Andromeda (fermata vicino distributore Agip).

Servizio extraurbano

Giovedì 8 ottobre 2020 dalle ore 19:00

Le corse transitanti da Brindisi provenienti da via Bastioni Carlo V e in transito su viale Aldo Moro dovranno effettuare la seguente deviazione:

Cavalcavia De Gasperi, via Dalmazia, via Tirolo, viale Commenda, via Santa Maria Ausiliatrice, via San Giovanni Bosco, via Appia, prosecuzione su regolari percorsi.

Fermate soppresse: Viale A. Moro (dir. Sant’Elia), viale Togliatti (dir. Sant’Elia)

Fermate utili: via Dalmazia, viale Commenda, via S.G. Bosco, via Appia

Le corse in partenza dall’Ospedale Perrino di Brindisi effettueranno la seguente deviazione:

via Appia, via San Giovanni Bosco, viale Togliatti, viale Aldo Moro e prosecuzione su regolari percorsi

Fermate soppresse: viale Porta Pia

Fermate utili: viale Togliatti

Venerdì 9 ottobre

Linea “M” Mesagne – Brindisi (dalle ore 11:00 a fine passaggio corsa e comunque entro le ore 17:00)

Corse in partenza da Mesagne

Fermate soppresse in Mesagne: via Marconi, via M. Svevo, via Torre (Chiesa sant’Antonio), via Sandonaci, via Materdona, viale Indipendenza, via Brindisi.

Fermate utili in Mesagne: via Foggia, via Antonucci, via Sandonaci (in dir. circonvallazione)

Fermate soppresse in Brindisi: via Appia, via S. G. Bosco, viale A. Moro.

Fermate utili in Brindisi: Ospedale Perrino, via prov.le San Vito, via Bastioni Carlo V.

Corse in partenza da Brindisi

Fermate soppresse: viale A. Moro, via Togliatti, via S. G. Bosco, via Appia

Fermate utili: via Bastioni Carlo V (Stazione), via prov.le per Lecce, Ospedale Perrino.

Linee Ceglie-S.Michele-San Vito-Brindisi e Cisternino-Ostuni-Carovigno-San Vito-Brindisi

Corse in arrivo a Brindisi

Fermate soppresse: viale A. Moro, via Togliatti, via S. G. Bosco, via Appia

Fermate utili: via N. Brandi, via prov.le San Vito, via Bastioni Carlo V (Stazione), Ospedale Perrino.

Corse in partenza da Brindisi

Fermate soppresse: via Appia, viale Porta Pia, via Togliatti, viale A. Moro.

Fermate utili: Ospedale Perrino, via Bastioni Carlo V, via Indipendeza, via C. Colombo, via prov.le San Vito.

Linea Villa Castelli – Brindisi

Corse in partenza da Brindisi dopo le ore 10:30

Fermate soppresse: viale A. Moro, via Togliatti, via S. G. Bosco, via Appia

Fermate utili: via Bastioni Carlo V (Stazione), via Indipendenza, via C. Colombo, via prov.le San Vito, via Napoli, via N. Brandi, Ospedale Perrino.

Corse in partenza da Villa Castelli dopo le ore 10:30

Fermate soppresse in Francavilla: via Zullino, via Di Vagno, via San Francesco, via De Reggio.

Fermate utili in Francavilla: via Grottaglie (in prossimità del passaggio a livello)

Linee in transito in Francavilla dopo le ore 11:00 provenienti da Latiano e Oria

Fermate soppresse: via De reggio, via San Francesco.

Fermate utili: via Oria (Largo Croce), via Grottaglie (in prossimità del passaggio a livello)

Linea San Pancrazio – Mesagne – Brindisi (transitanti da Mesagne tra le 11:00 e le 17:00)

Corse in partenza da Brindisi

Fermate soppresse: viale A. Moro, via Togliatti, via S. G. Bosco, via Appia

Fermate utili: via Bastioni Carlo V (Stazione), via prov.le per Lecce, Ospedale Perrino.

Corse in transito da Mesagne

Fermate soppresse: via Marconi, via M. Svevo, via Torre (Chiesa sant’antonio), via Sandonaci, via Materdona, viale Indipendenza, via Brindisi.

Fermate utili: via Foggia, via Antonucci, via Sandonaci (in dir. circonvallazione)

Linea Torchiarolo – San Pietro – Brindisi

Corse in partenza da Torchiarolo e San Pietro per Brindisi

Fermate soppresse: viale A. Moro, via Togliatti, via S. G. Bosco, via Appia

Fermate utili: Ospedale Perrino, via N. Brandi, via prov.le San Vito, via Bastioni Carlo V (Stazione).

Corse in partenza da Brindisi

Fermate soppresse: viale A. Moro, via Togliatti, via S. G. Bosco, via Appia

Fermate utili: Ospedale Perrino, via N. Brandi, via prov.le San Vito, via Bastioni Carlo V (Stazione), via prov.le per Lecce.

INOLTRE

Venerdì 9 ottobre 2020

Le corse:

Torchiarolo – Taranto e

San Vito dei N.ni – Taranto

Effettuano, in seguito all’interdizione della vie interessate dal transito del “Giro d’Italia 2020”, effettueranno le seguenti variazioni ai programmi di servizio: Le corse in partenza alle ore 12:10 da San Vito dei N.ni e alle ore 12:15 da Torchiarolo per Taranto saranno soppresse;

Le corse in partenza da Taranto alle ore 15:20 e 16:20 attesteranno il capolinea presso lo stabilimento Vestas (proseguendo per la fermata della portineria “A”), con fermata al Porto Mercantile soppressa. Le stesse corse potranno subire dei ritardi in base alle ordinanze di riapertura della viabilità cui sono interessate.