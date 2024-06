Moduli salva spiagge made in Brindisi: “Recuperato l’equivalente di 12 camion di sabbia”

BRINDISI - I moduli contro l’erosione costiera ideati dalla Teti Srl, società brindisina fondata da Giuseppe Tamburrano, stanno fornendo “risultati sorprendenti”. E’ quanto emerge dall’applicazione pratica del sistema, in località Lido San Giovanni, a Gallipoli (Lecce). Qui il progetto made in Brindisi sta garantendo “benefici ambientali ed economici”, assicura l’ideatore, sulla base dei dati analizzati e monitorati dall’ingegnere Riccardo Moncullo, dello “Studio Iaam”.

I moduli vengono finalmente impiegati in “prima linea”, dando concretezza all’invenzione brevettata sette anni fa da Tamburrano, in passato operatore della Tecnomare. Il progetto ha ottenuto vari riconoscimenti, fra cui il premio “Cambiamenti" 2021 promosso dalla Cna - Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della piccola e media impresa. Nel 2022 è stato sperimentato con successo presso la riserva di Torre Guaceto. Nel 2023 è stato selezionato fra le 100 soluzioni innovative lanciate da "The Arch" (associazione francese senza scopo di lucro, ndr) per accelerare la transizione ecologica. Ma è al di fuori del Brindisino che trova piena attuazione.

Approccio innovativo all'erosione costiera

Il sistema modulare è stato installato sul tratto di spiaggia lungo 100 metri del Lido San Giovanni il 3 aprile 2024 e rimosso il 20 maggio 2024. “Questi moduli, progettati per essere facilmente installati e rimossi – afferma Tamburrano – a differenza delle tradizionali barriere rigide, non alterano permanentemente il paesaggio costiero e possono essere adattati alle esigenze specifiche del sito”.

I risultati del progetto

“L'analisi dei dati raccolti dall'ingegnere Riccardo Moncullo – sostiene l’inventore del brevetto - ha evidenziato risultati sorprendenti. In poco più di un mese, il tratto di spiaggia oggetto dell'intervento ha registrato un recupero di circa 440 metri quadrati di superficie di spiaggia e un volume di sabbia recuperato pari a circa 200 metri cubi (equivalente a 12 camion di sabbia). Questo è un risultato notevole, considerando il breve periodo di intervento e la natura amovibile dei moduli utilizzati”.

Sostenibilità

Uno degli aspetti più rilevanti del progetto è l'assenza di impatti ambientali negativi. “L'utilizzo di moduli amovibili, infatti – prosegue Tamburrano - evita i problemi associati alle opere rigide come i frangiflutti, che possono causare danni agli ecosistemi marini e alterare in modo permanente le dinamiche costiere”.

Prospettive Future

Tamburrano rimarca come “il successo del progetto al Lido San Giovanni provenga dal coraggio degli investitori nell’aver creduto nelle potenzialità di questa nuova invenzione, la quale rappresenta un passo avanti significativo nella lotta contro l'erosione costiera”.

Il team di Teti Srl e lo Studio Iaam continueranno a monitorare i risultati a lungo termine e a perfezionare il sistema modulare, contribuendo allo sviluppo di nuove tecnologie per la protezione delle coste. “La collaborazione tra enti locali, aziende innovative e studiosi del settore - spiega l’amministratore di Teti Srl - è fondamentale per affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici e dall'erosione costiera, garantendo un futuro sostenibile per le spiagge”.

“Il progetto del Lido San Giovanni di Gallipoli - conclude Tamburrano - rappresenta un esempio virtuoso di come l'innovazione tecnologica e la sostenibilità possano andare di pari passo, offrendo soluzioni concrete e rispettose dell'ambiente per la tutela del nostro prezioso patrimonio costiero”.

