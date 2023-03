Il mondo della fotografia dice addio all'ostunese Marcello Carrozzo

OSTUNI - I suoi scatti hanno immortalato piaghe sociali, guerre, carestie, ma anche manicomi e lebbrosari. Il suo obiettivo ha inquadrato mezzo mondo per anni e anni, i suoi insegnamenti hanno formato aspiranti fotoreporter. E' morto all'età di 73 anni il fotoreporter Marcello Carrozzo, da Ostuni. Ha realizzato reportage in Siria, Libano, Giordania, Striscia di Gaza, Iraq , Kenya, Congo, Thailandia, Vietnam e in cinque stati dell'India. Nel 2006 ha documentato la guerra tra il Libano e Israele.

BrindisiReport lo ha contattato nel 2010, di ritorno dalla Mongolia. L'aveva spedito in questa regione dell'Oriente l'Aifo, organizzazione che opera in ambito internazionale sviluppando progetti di cooperazione su base comunitaria. L'Aifo aveva chiesto a Marcello Carrozzo di raccontare attraverso i suoi scatti fotografici la Mongolia e i suoi pastori nomadi.

Marcello Carrozzo amava trasmettere la propria passione per la fotografia agli aspiranti fotoreporter. C'è una pagina dedicata a lui sul sito del master in Giornalismo dell'Università di Bari. E' stato anche docente di "Personal Security Management" e "Media & Communication" per operatori in aree ad alta criticità e di conflitto presso l’Ispi (Istituto per gli studi di politica internazionale) a Milano, come si legge sul sito del master barese.

Ha svolto, inoltre, corsi di formazione per l'Ordine dei Giornalisti. Negli ultimi anni, si è dedicato a raccontare attraverso i suoi scatti le condizioni dei migranti nel Mediterraneo. Dopotutto, con la sua macchina fotografica nel corso della sua lunga carriera ha documentato la marginalità sociale che infesta questo mondo. Adesso, gli ultimi, i diseredati, hanno perso un uomo che dava loro voce.