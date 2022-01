Monopattini: "In due settimane percorsi 7mila km con risparmio di 1 tonnellata di emissioni di Co2"

BRINDISI - "Buoni i primi risultati del servizio di noleggio monopattini a Brindisi". Inizia così un post pubblicato dal sindaco di Brindisi Riccardo Rossi sulla sua pagina Facebook sul bilancio delle prime due settimane di attività del servizio.

I dati

Rossi precisa che fino ad oggi si sono registrati oltre 900 utenti e sono stati percorsi 7mila chilometri incidendo con un risparmio di 1 tonnellata di emissioni di Co2 nell’aria. Il tempo medio di noleggio è di 11 minuti per un percorso tra 1 e 3 km. La fascia oraria in cui vengono maggiormente utilizzati va dalle ore 16 alle 20. I monopattini sono impiegati dai giovanissimi ma anche da persone che hanno tra i 35 e i 55 anni. Le percentuali di noleggio per fasce di età sono così distribuite: 14 – 18 anni 12 per cento; 18 – 25 anni 28 per cento; 25 – 35 anni 20 per cento; 35 – 45 anni 18 per cento; 45 – 55 anni 15 per cento; sopra ai 55 anni 7 per cento.

"Il servizio funziona grazie ai sui cittadini"

"Sottolineamo inoltre che il servizio non incide minimamente sulle finanze del Comune quindi non c'è nessuna spesa, poiché il funzionamento è completamente a carico della società che ha vinto il bando. Questo primo feedback conferma di aver soddisfatto una richiesta reale, inoltre ci dimostra che la città è pronta ad integrare servizi innovativi. A dispetto del racconto collettivo che si fa della nostra comunità, troppo spesso in accezione negativa, il servizio a Brindisi funziona grazie ai suoi cittadini".

"Nei giorni scorsi è stato molto condiviso il video di un monopattino nascosto dentro un tombino, un gesto davvero deplorevole che è stato subito individuato, un caso isolato che condanniamo. Le vandalizzazioni e le azioni goliardiche sono state registrate in tutta Italia, questo non le giustifica ma dimostra che è ancora lunga la strada da fare per il senso civico dei cittadini ed il rispetto dei beni comuni. Ma questa minoranza non ci rappresenta.

"La fotografia che abbiamo ad oggi è quella di un scelta riuscita e mi complimento con i cittadini per la capacità di rispondere a nuove proposte. Le raccomandazioni sono il rispetto del codice della strada, l’uso obbligatorio del casco dai 14 anni ai 18 anni, il giubbino catarifrangente dopo il tramonto".