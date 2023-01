Nomine del Papa: monsignor Gianfranco Gallone nuovo nunzio apostolico in Uruguay

CEGLIE MESSAPICA – Monsignor Gianfranco Gallone, di Ceglie Messapica, è il nuovo nunzio apostolico in Uruguay. La nomina è stata fatta da Papa Francesco. Gallone, finora nunzio apostolico in Zambia e Malawi, è arcivescovo titolare di Mottola. Nato a Ceglie il 20 aprile 1963, è stato ordinato presbitero il 3 settembre 1988 dal vescovo Armando Franco. E’ laureato in Diritto canonico e licenziato in Teologia liturgica. E’ stato cerimoniere vescovile ed educatore presso il Seminario diocesano "San Carlo Borromeo" di Oria, studioso della storia ecclesiastica del territorio, ha compiuto gli studi presso la Pontifica Accademia Ecclesiastica di Roma; dal 2000 è nel servizio diplomatico della Santa Sede, ha prestato la propria opera in Mozambico, Israele, Slovacchia, India, Svezia, ricoprendo infine il ruolo di officiale della Sezione per i Rapporti con gli Stati della segreteria di Stato Vaticano.