L’appello: “Portiamo Disneyland a Montalbano per il piccolo Ivan”

FASANO – Si dice che nei sogni tutto sia possibile, che non esistano confini insuperabili. Si dice anche che i sogni prima o poi, se ci si crede veramente, si realizzano. Ma c’è chi fa più difficoltà a sognare, a desiderare qualcosa di bello e quando lo fa, non sempre quel suo anelito diventa realtà. Però a volte accade. Ed è quello che è successo al piccolo Ivan, appena 6 anni, da tempo affetto da una grave malattia, che ha un grande sogno: volare a Disneyland ma le sue condizioni di salute, al momento, non glielo permettono. Allora che si fa? Si porta Disneyland in Puglia, a Montalbano, frazione di Fasano dove il piccolo guerriero vivo con la famiglia.

Così l’associazione di Fasano, “La banda di Minnie e Topolino”, recependo la richiesta della mamma di Ivan, si sta mobilitando a realizzare il suo sogno. L'associazione, infatti, dal 2012 attua interventi di Clownterapia negli oncologici pediatrici e grazie al suo parco costumi, circa 150 tra mascotte Disney e Marvel, per domenica 3 luglio, alle 20:30, riempirà la piazza di Montalbano con tutti i personaggi amati da Ivan. Per questo si ricercano 150 persone che possano indossare i costumi. Requisiti richiesti: serietà, igiene personale, tampone Covid delle ultime 24 ore per chi deve indossare la mascotte, non necessario per chi deve indossare un costume senza maschera, lavaggio presso lavanderia industriale del proprio costume. Per informazioni contattare i numeri: 3934423531 o 331 3960622.