Un monumento dedicato al lavoro e ai maestri artigiani di Francavilla Fontana

FRANCAVILLA FONTANA - Lunedì 20 giugno alle 18 l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con le organizzazioni sindacali, scoprirà in piazza Marconi un monumento realizzato dall’artista Raffaele Argentieri dedicato al lavoro e ai maestri artigiani di Francavilla Fontana. L’opera, che ritrae un fabbro intento nel suo lavoro, è stata recentemente restaurata da Osvaldo Argentieri, figlio dell’artista.

“Abbiamo accolto con grande piacere – spiega il sindaco Antonello Denuzzo – il dono degli eredi del compianto maestro Argentieri. Abbiamo voluto dedicare in piazza Marconi uno spazio celebrativo del lavoro, in particolare quello artigiano, per invogliare le nuove generazioni a intraprendere un percorso nobilissimo e faticoso che costituisce un pezzo importante della nostra cultura.”

La presenza del monumento in un luogo centralissimo della città è anche una occasione per ricordare l’altra faccia del lavoro, quella oscura che ogni anno uccide migliaia di persone. Alla scopertura della scultura interverranno il sindaco Antonello Denuzzo, l’assessore Sergio Tatarano e il figlio dell’artista Osvaldo Argentieri.

Il Fabbro non è l’unica opera donata alla Città dalla famiglia Argentieri. Nelle scorse settimane è stata affidata all’Amministrazione Comunale anche l’opera intitolata “Lo studente” che ha trovato la sua naturale collocazione nella Biblioteca Comunale. La partecipazione alla cerimonia è libera.