Si è spenta la mamma del prefetto brindisino Iginio Olita

E’ deceduta in Mestre la signora Ina Stefanelli, originaria di Brindisi, madre del prefetto brindisino Iginio Olita. La signora Ina si era trasferita a Venezia negli anni ‘60 con il marito Luigi Olita, primo magistrato nel dopo guerra a Brindisi, diventato successivamente Presidente della Corte d’Appello di Venezia, per vivere poi a Mestre, ma era rimasta pur sempre legata alla sua città natale e ai suoi affetti famigliari. Ina Stefanelli è stata la primogenita dell’avvocato Giovanni Stefanelli, di una famiglia composta dai fratelli Arnaldo e Livio e dalla sorella Leila. I funerali svolgeranno nel pomeriggio di sabato prossimo, 22 maggio, nella chiesa dei Cappuccini di Mestre, città dove la signora Ina Stefanelli era molto conosciuta ed apprezzata, ma cara anche al figlio dott. Igino che in quella zona per anni ha svolto incarichi di rilevante importanza presso le Prefetture del Veneto.