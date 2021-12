Addio a Pietro De Giorgio: tenace sindacalista della Cisl

BRINDISI - Il suo ultimo intervento lo scoro 16 dicembre, quando ha chiesto l’immediato ripristino della Tac-Pec dell’ospedale Perrino di Brindisi. Questa l’ultima battaglia di Pietro De Giorgio. Il sindacalista brindisino, segretario generale della Fnp-Cisl Taranto Brindisi, decorato con la “Stella al Merito del Lavoro” dal presidente della Repubblica Mattarella, è deceduto ieri, nel giorno di Santo Stefano, all’età di 69 anni.

Perito in Telecomunicazioni con diploma conseguito presso l’Itis "G. Giorgi" di Brindisi, dopo un periodo di esperienza nel settore edile nel 1972 come impiegato tecnico amministrativo, si arruola fino al 1974 nella Legione Guardia di Finanza prestando servizio come Guardia di confine. A seguire viene assunto come operaio elettromeccanico presso il Petrolchimico Montecatini Edison di Brindisi mentre dal 1985 al 1992 è dipendente del Petrolchimico Enichem, dove viene nominato referente Flerica (oggi Femca) Cisl e successivamente Rappresentante sindacale unitario (Rsu). Dal 1993 al 2002 lavora presso il Petrolchimico Sindyal S.p.A. come impiegato tecnico elettromeccanico, poi dal 1997 al 2005 ricopre la carica di segretario generale territoriale Flerica-Femca Cisl di Brindisi, mentre a seguire e fino al 2013 è componente della segreteria Cisl di Brindisi e, con l’accorpamento dei territori di Taranto e Brindisi, componente della nuova segreteria fino al 2017 quando viene eletto componente di segreteria della Federazione territoriale dei Pensionati Cisl.

Il 1° Maggio 2019 presso l’Auditorium della Legione Allievi Guardia di Finanza a Bari, a De Giorgio venne consegnata la decorazione “Stella al Merito del Lavoro” conferita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a lavoratori distintisi per singolari meriti di perizia. Dal settembre 2020 è segretario generale della Cisl pensionati Taranto-Brindisi.

Cordoglio per la scomparsa di De Giorgio viene espresso dall'intero gruppo dirigente della Cisl territoriale. Il deputato Mauro D’Attis (Forza Italia) lo ricorda così: “Con Piero De Giorgio scompare un tenace sindacalista della Cisl, un amante della sua terra, quella brindisina, nonché, per quanto mi riguarda, un amico con cui ho condiviso tanti momenti di riflessione e confronto. Giungano le sentite condoglianze alla famiglia e a tutte le persone che a Piero hanno voluto bene”.

Oggi, lunedì 27 dicembre, alle 9.00 la salma verrà deposta presso la camera ardente adiacente alla Parrocchia di San Leucio Protovescovo, strada per Minnuta, a Brindisi, dove alle 16.00 sarà celebrato il funerale.