Addio all'artista Enzo Carofalo: i suoi quadri esposti anche in Giappone e America

Si è spento Vincenzo, da tutti conosciuto come Enzo, Carofalo, artista di Torre Santa Susanna che aveva esposto le sue opere in giro per il mondo, dal Giappone agli Stati Uniti d'America, conseguendo vari riconoscimenti. Fatale, purtroppo, una malattia da cui il pittore era affetto da tempo. I funerali saranno celebrati domani (venerdì 2 dicembre), alle ore 15, presso la chiesa Cristo Re, a Torre Santa Susanna.

Di seguito il ricordo dell’avvocato Raffaele Missere

Con Enzo avevo un rapporto particolare, specie negli ultimi anni. Lui Socialista, io Fascista spesso ci scontravamo vedendo le cose da punti di vista diversi. Poi ci ridavamo su perchè dicevamo che entrambi politicamente eravamo legati al Socialismo dei poveri e delle libertà fondamentali. Enzo era un grande artista, e come artista aveva sensibilità particolari.

Spesso gli ho chiesto aiuti per le mie iniziative di beneficenza e lui, era pronto lì a regalarmi qualche sua opera, e dalla vendita della stessa recuperare qualcosa per far del bene agli altri. Caro Enzo, nel mio studio, entrando, la prima cosa che si vede è una tua tela sulla quale vi sono fiori coloratissimi. Il colore bello della vita e dell’amore che tu hai sempre rappresentato come eccellente pittore.

Non potrò mai dimenticarti, anche perchè quel tuo quadro rimarrà lì per sempre, non solo il ”mio sempre”, ma quello di tutti coloro che nel mio studio mi succederanno. Ciao Enzo.